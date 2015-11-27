Москва, 27 ноября, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Тяжело писать об энергетике, когда на Ближнем Востоке царит война, но приходится. Тем более что геоэкономику не стоит отделять от большой политики, где господствует язык выгод и интересов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С чистыми руками

Следуя древнеримскому завету «разделяй и властвуй», Запад пытается всеми силами развести Москву и Тегеран, играя на идее о конкуренции двух стран в Европе. Вот что пишет по этому поводу агентство Bloomberg Business: «Конкуренция за крупнейший для России экспортный рынок нефти (Европа — С.Ц.) возрастает.

Несмотря на то, что внимание приковано к Саудовской Аравии, главную угрозу для российских интересов представляет Иран». Издание напоминает о том, что Москва контролирует 70% нефтяного рынка Старого Света, а нефтеперерабатывающие заводы Восточной Европы (Польша, Швеция), на которые претендует Эр-Рияд, ориентированы именно на сорт Urals, близкий по составу с иранской нефтью, резюмирует старший аналитик Stratfor по Ближнему Востоку и Южной Азии Майкл Найеби-Оскуи (Nayebi-Oskoui). Позиция Тегерана понятна: министр нефти Биджан Зангане намерен восстановить присутствие в Европе до показателя в 600 тыс. баррелей в сутки или 17% рынка, утраченных после введения санкций в 2012 году.

Но при чем тут Россия?

Читайте подробнее в статье: Почему Турция не пускает Иран в Европу?

Все статьи автора: Саркис Цатурян