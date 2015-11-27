Москва, 27 ноября, 2015, 07:54 — ИА Регнум. Крупный объект нефтяной структуры, подконтрольной «Исламскому государству» (ИГ), ликвидирован точными ударами ВКС РФ в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка (Сирия). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

mil.ru ВКС России в Сирии

Операция прошла успешно во вторник, 24 ноября. Удары наносились российским бомбардировщиком Су-34.

«Так, 24 ноября бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по колоннам автомобилей-наливников и объектам переработки и хранения нефтепродуктов в районе нефтеносных полей на севере и востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка», — сообщил Конашенков. Уничтожение нефтяной структуры ИГ — это одна из успешных операций ВКС РФ в Сирии, проведённых в период с 23 по 26 ноября — с начала этой недели, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии в зоне крушения российского бомбардировщика Су-24 силами ВКС РФ уничтожены три лидера боевиков различных террористических группировок.

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