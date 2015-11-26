Минск, 27 ноября, 2015, 02:04 — ИА Регнум. «Решения Казахстана беспрецедентны. Я с трудом представляю, как нечто подобное может быть в Евросоюзе. Как к подобным предложениям одной из стран отнеслись бы в Брюсселе?» — заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский экономист Ярослав Романчук, оценивая инициативы Казахстана, озвученные накануне принятия Таможенного кодекса Евразийского союза.

Балансировка

Принятый парламентом Казахстана 25 ноября законопроект «О ратификации протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза», предложенный к подписанию Нурсултану Назарбаеву, предполагает возможность ввоза товаров на территорию республики в двух режимах — с соблюдением единого таможенного тарифа и с изъятием из единого таможенного тарифа в соответствии с тарифными обязательствами Казахстана при вступлении в ВТО. Во втором случае применяется ставка «растаможки» ниже, а импортированный товар ограничивается обращением на территории республики без права поставки в другие страны ЕАЭС.

Таможенный кодекс ЕАЭС планируется принять до 1 января 2016 года. В ходе обсуждения представители Казахстана заявили о необходимости руководствоваться национальными нормами на таможенной территории ЕАЭС и пересмотреть подходы к институту уполномоченного экономического оператора (УЭО). Как отметил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Дмитрий Некрасов в ходе первого Всероссийского форума уполномоченных экономических операторов сегодня, концептуальные новшества казахстанской стороны ставят под вопрос сохранение положительных наработок проекта ТК ЕАЭС.

По мнению Ярослава Романчука, поведение официальной Астаны говорит о том, что Евразийский союз имеет множество недостатков по сравнению с Европейским союзом. В ЕС и ЕАЭС разное доверие к наднациональным органам, разные их компетенции, разная степень ответственности членов интеграционных объединений.

«Евразийский союз состоит из изъятий и ограничений», — констатировал эксперт.

Оценивая позицию властей Казахстана по правилам импорта товаров, белорусский экономист обратил внимание на то, что реализация таких решений «требует полноценного контроля за передвижением товаров через границу». Он отметил, что «в данной ситуации виден параллельный режим ввоза товаров».

«Казахстану остался один шаг к выходу из ЕАЭС», — заявил эксперт, оценивая заявленные официальной Астаной инициативы.

Анализируя причины, по которым официальная Астана решила выступить с инициативами по режимам ввоза и обращения товаров, эксперт отметил: «Казахстан не дождался решения вопросов, в которых был заинтересован». А заинтересован он был, считает Романчук, в доступе к энергосистеме и транзитной инфраструктуре России, а также в решении других вопросов с положительным для себя результатом и, не добившись желаемого, «решил действовать так».

Обосновать свою нынешнюю позицию Нурсултан Назарбаев может ссылками на разные причины и обстоятельства, может сослаться на заботу об интересах потребителей Казахстана, отметил белорусский экономист. Однако вряд ли для лидеров Евразийского союза останутся в тайне истинные причины решений казахстанского друга и партнёра.

Характеризуя позицию Казахстана по вопросам таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС, в частности — по вопросу правового регулирования института уполномоченного экономического оператора (УЭО), Романчук снова обратил внимание на то, что таким образом официальная Астана желает вынудить партнёров пойти на уступки. «Решения Нурсултана Назарбаева и руководства Казахстана направлены на ликвидацию особого режима и тех компромиссов, которых удалось достичь Владимиру Путину с Александром Лукашенко», — считает эксперт.

«У каждой стороны — свои интересы», — констатировал Романчук. Разные интересы приводят к конфликтным ситуациям. По его словам, Назарбаев понял, что интересующие его вопросы невозможно решить через наднациональные органы, и поэтому решил действовать так, как действует сейчас.

«Договор о Евразийском союзе был принят «на вырост», — констатировал белорусский экономист. — Казахстан преследует свои интересы, и Белоруссия требует скидок на нефть, и Россия имеет свои представления о таможенном пространстве и о том, как должны решаться различные вопросы».

Он отметил, что при подписании договора о создании Евразийского союза «интеграционная тройка» согласилась с тем, что «самые большие изъятия — по энергетическим товарам». Таким образом, с первых дней создания ЕАЭС сторонам не удалось достичь полного консенсуса, что в дальнейшем осложнило интеграционный процесс.

«Смысл происходящего в следующем: если бы договор о Евразийском союзе был подписан без изъятий и ограничений, то некоторые страны не пытались бы его торпедировать», — сказал Романчук.

Он отметил, что ничего удивительного в сложившейся ситуации нет: «Мы наблюдали негативные процессы и в Евросоюзе, когда Германия пыталась торпедировать то, что ей не нравится».

«Почему так поступает Казахстан? В основе такого поведения и экономика, и политика. Казахстан пытается балансировать на разных центрах силы», — уверен белорусский экономист.

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