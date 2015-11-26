Симферополь, 26 ноября, 2015, 23:00 — ИА Регнум. Взрыв в одном из многоквартирных домов в Симферополе произошел взрыв, погиб один человек. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщают «Вести».

Владислав Осипов ИА REGNUM Взрыв бытового газа на улице Федько в Симферополе

Сообщается, что взрыв прогремел в 19:11 мск в десятиэтажном доме № 16А на улице Федько в Симферополе. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже, где проводился ремонт.

Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены. С первого по пятый этаж повреждены оконные и дверные блоки, осыпалась штукатурка. Спасатели проводят обследование конструкций и помещений дома.

По предварительным данным, взорвался аппарат для монтажа натяжных потолков, в котором используется газ. Погиб один человек.