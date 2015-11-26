Москва, 26 ноября, 2015, 22:36 — ИА Регнум. Международная исследовательская группа TNS провела работу и выяснила, что более четверти россиян выходят в соцсети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с помощью мобильных устройств. О чем сообщается на сайте Mail.Ru Group.

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Так от 25 до 35% пользователей каждый день в России заходят на свои страницы в соцсетях посредством мобильных устройств. Так, специалисты TNS выяснили, что 18% — это число пользователей, которые входят в сеть только со смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов. По-прежнему количество пользователей, которые выходят во всемирную паутину, применяя и ПК, и гаджеты, составляет более половины: 52%, то есть примерно каждый третий. Однако специалисты отмечают, что доля людей, выходящих в сеть только с мобильных устройств, продолжает увеличиваться.

Кроме того, в TNS сообщили, что область применения мобильных устройств чаще распространяется на поиск информации — 79%, просмотр прогноза погоды — 73%, чтение новостей — 68%, 63% входят в соцсети, каждый второй проверяет письма из них посредством почты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о другом исследовании, проведенном TNS, которое касалось опроса жителей Латвии насчет возобновления пограничного контроля с ЕС. Так, подавляющее большинства (70%) жителей Латвии, занимающих экономически активную позицию, поддерживают идею о восстановлении контроля во всем Европейском союзе, в частности, Шенгенской зоны.

Из этих 70% опрошенных половина заявила, что полностью уверена в своем мнении, другая половина придерживается позиции «скорее «за». Что касается, 30% жителей Латвии, которые не поддержали идею, то из низ 24% людей в возрасте от 18 до 55 лет отрицательно отнеслись к инициативе, еще 6% латвийцев не смогли ответить на вопрос.

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