Москва, 26 ноября, 2015, 18:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Турции, а российским гражданам, находящимся в этой стране — вернуться на Родину. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 ноября, пресс-служба МИД РФ.

Турецкий кофе

В заявлении сказано, что в связи с сохраняющимися на территории Турции террористическими угрозами, МИД РФ подтверждает рекомендацию российским гражданам воздерживаться от посещения Турецкой Республики, а находящимся там с личными целями гражданам РФ рекомендует вернуться на Родину.

Напомним, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией, на Смоленской площади заявили, что нарастающая угроза терроризма из Турции не меньше, чем из Египта, и не рекомендовали российским гражданам посещать Турцию в ближайшее время.

После этого, Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажи туров в Турцию.