Меняются правила индексации пенсий в 2016 году — работающим и нет
Москва, 26 ноября, 2015, 14:51 — ИА Регнум. Нормы по безусловному проведению так называемой второй индексации пенсий в 2016 году появятся во втором чтении законопроекта об индексации пенсий в 2016 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявила журналистам глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Баталина («Единая Россия») по итогам заседания комитета, который рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.
Баталина пояснила, что дополнительная индексация пенсий коснется трех позиций — индексации страховой пенсии, социальной пенсии и размера фиксированной выплаты, который является частью страховой пенсии. «Увеличение фиксированной выплаты проводится по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации, складывающейся в социальной сфере. Размер фиксированной выплаты устанавливается федеральным законом», — рассказала она.
Изменен подход к определению того, кого из пенсионеров считать работающим и неработающим, отметила она. «В редакции первого чтения работающим предлагалось считать того, кто по совокупности в течение года работал не менее 6 месяцев. Ко второму чтению порядок определения работающего изменен — берется показатель на последнюю отчетную дату, которую нам дают данные персонифицированного учета Пенсионного фонда», — объяснила глава комитета.
ПФР ведет ежеквартальную персонифицированную отчетность, и последняя отчетная дата, на которую возможно иметь сведения о том, работает человек или нет по данным персонального учета — это 30 сентября, рассказала она. «Для определения «работающий» или «неработающий» будут взяты данные на 30 сентября. Если он завершил свою работу после 30 сентября, пенсионер вправе не позднее 1 июня 2016 года представить в ПФР соответствующее заявление», — рассказала Баталина.
По ее словам, в законопроекте зафиксирована норма об обязательной второй индексации пенсии. «Мы приоритеты нормой закона закрепили. Поэтому норма закона предполагает — индексация будет. Размер индексации будет зависеть от состояния экономики», — сказала она.
«Наша задача — защитить права пенсионеров в первоначальном периоде оценки работающих и неработающих, пока нет оперативной отчетности работодателей. Когда она появится, у нас будет устойчивая методика оценки», — резюмировала Баталина.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 2 декабря.
Согласно законопроекту, принятому Госдумой 13 ноября в первом чтении, в 2016 году предполагается индексация страховых пенсий на 4% с 1 февраля 2016 года неработающим пенсионерам. Работающим пенсионерам пенсию не проиндексируют.