Москва, 26 ноября, 2015, 14:51 — ИА Регнум. Нормы по безусловному проведению так называемой второй индексации пенсий в 2016 году появятся во втором чтении законопроекта об индексации пенсий в 2016 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявила журналистам глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Баталина («Единая Россия») по итогам заседания комитета, который рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.

rusposobie.ru Работающий пенсионер

Баталина пояснила, что дополнительная индексация пенсий коснется трех позиций — индексации страховой пенсии, социальной пенсии и размера фиксированной выплаты, который является частью страховой пенсии. «Увеличение фиксированной выплаты проводится по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации, складывающейся в социальной сфере. Размер фиксированной выплаты устанавливается федеральным законом», — рассказала она.

Изменен подход к определению того, кого из пенсионеров считать работающим и неработающим, отметила она. «В редакции первого чтения работающим предлагалось считать того, кто по совокупности в течение года работал не менее 6 месяцев. Ко второму чтению порядок определения работающего изменен — берется показатель на последнюю отчетную дату, которую нам дают данные персонифицированного учета Пенсионного фонда», — объяснила глава комитета.

ПФР ведет ежеквартальную персонифицированную отчетность, и последняя отчетная дата, на которую возможно иметь сведения о том, работает человек или нет по данным персонального учета — это 30 сентября, рассказала она. «Для определения «работающий» или «неработающий» будут взяты данные на 30 сентября. Если он завершил свою работу после 30 сентября, пенсионер вправе не позднее 1 июня 2016 года представить в ПФР соответствующее заявление», — рассказала Баталина.

По ее словам, в законопроекте зафиксирована норма об обязательной второй индексации пенсии. «Мы приоритеты нормой закона закрепили. Поэтому норма закона предполагает — индексация будет. Размер индексации будет зависеть от состояния экономики», — сказала она.

«Наша задача — защитить права пенсионеров в первоначальном периоде оценки работающих и неработающих, пока нет оперативной отчетности работодателей. Когда она появится, у нас будет устойчивая методика оценки», — резюмировала Баталина.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 2 декабря.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой 13 ноября в первом чтении, в 2016 году предполагается индексация страховых пенсий на 4% с 1 февраля 2016 года неработающим пенсионерам. Работающим пенсионерам пенсию не проиндексируют.