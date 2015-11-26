Москва, 26 ноября, 2015, 13:03 — ИА Регнум. Из проекта Таможенного кодекса (ТК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вымываются положительные моменты для бизнеса, — есть много концептуальных замечаний казахстанской стороны, заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов в ходе первого Всероссийского форума уполномоченных экономических операторов сегодня, 26 ноября.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам Некрасова, все эти разногласия делают невозможным принятие Таможенного кодекса к началу 2016 года. Некрасов заметил, что в итоге все будет зависеть от политической воли руководителей стран ЕАЭС.

Некоторые из поправок, на которых настаивает Казахстан, связаны с желанием изъять все вопросы, связанные с налогообложением, и инкорпорировать их в национальное налоговое законодательство. Это является следствием слияния в этой стране налогового и таможенного ведомств.

«Эксперты уже себя исчерпали, дальше уже идет просто перестановка слов и споры до потери пульса над непринципиальными вопросами. Идет просто отстаивание позиции, которые когда-то были озвучены. Поэтому здесь нужна будет политическая воля и толчки и пинки этому процессу. Надеемся, что начало года будет сопровождаться этими толчками», — заявил он.

Дмитрий Некрасов сообщил, что по 250 поправкам к проекту ТК ЕАЭС на момент последнего заседания рабочей группы существует порядка 125 разногласий между странами, а на момент предыдущего заседания были выявлены 130−140 разногласий. «Часть из них носит принципиальный характер, а часть по большому счету упрямство и зажатость экспертов некими установками, и поэтому нужны политические решения, политические развязки», — сказал он.

Ранее эксперт Мария Ильина заявила ИА REGNUM, что Казахстан настаивает на рассмотрении возможности увеличения количества отсылочных норм к национальным законодательствам, то есть повышения роли национального аспекта в вопросах таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС. Казахстанская сторона предлагает основательно пересмотреть подходы к развитию системы уполномоченных таможенных операторов. «Свидетельство первого типа, предусмотренное п. 2 статьи 435 ТК ЕАЭС, предлагается признавать на таможенной территории ЕАЭС, а свидетельства второго и третьего типа, предусмотренными п. 2 и п. 3, соответственно статьи 435 ТК ЕАЭС — только в одном государстве-члене ЕАЭС. Это в свою очередь может стать существенной преградой на пути развития интеграционных процессов и перемещения товаров между государствами-членами Союза», — заявила она.

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