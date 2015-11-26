Варшава, 26 ноября, 2015, 12:20 — ИА Регнум. 20-летний поляк Эдмунд Йаннигер стал советником министра обороны Польши Антония Мачеревича. «Назначение на должность советника министра обороны — это для меня большая честь и обязанность. Спасибо Антонию Мачеревичу за доверие, которое он мне оказал», — написал Йаннигер на своей странице в Facebook.

Фото: janniger.pl

Новый советник министра обороны является студентом американского Рутгерского университета и членом президиума сената этого вуза, возглавляет отдел общественных и международных связей. Пресс-секретарь министерства обороны Польши Александр Мишевич рассказал порталу NaTemat.pl, что Йаннигер принял решение оставить Рутгерский университет и будет работать в министерстве полный рабочий день.

Йаннигер ранее был заместителем председателя избирательного штаба партии «Право и Справедливость» по округу № 10 — именно отсюда в Сейм баллотировался Мачеревич. На своем сайте советник министра сообщает, что «свою политическую деятельность» он «начал на стороне Мачеревича, работая в качестве его ассистента. Я помогал в разработке политических и законодательных инициатив, касающихся трансатлантических отношений».

Польские политики и блогеры неоднозначно восприняли кадровое решение министра обороны страны. Под публикацией о назначении Йаннигера на популярном польском портале Onet.pl некоторые комментаторы предлагают Мачеревичу свои кандидатуры на руководящие посты в министерстве обороны, мотивируя это большим стажем игры в компьютерные игры-стрелялки, такие как Call Of Duty, Medal of Honor или Battlefield.