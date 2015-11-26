Москва, 26 ноября, 2015, 11:49 — ИА Регнум. В последнее время поступают обращения потребителей и отраслевых союзов по вопросу безопасности сельхозпродукции и продовольствия, поставляемых в Россию из Турции. Минсельхоз России проанализировал ситуацию и я проинформировал правительство РФ о том, что, к сожалению, в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, сообщили в ведомстве.

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С начала 2015 года зарегистрировано порядка 40 случаев выявления остатков запрещенных и вредных веществ в турецкой продукции животного происхождения. В настоящее время режим усиленного лабораторного контроля действует в отношении 2 турецких предприятий, на 6 предприятиях введен режим временных ограничений.

По словам Ткачева, «в плодоовощной продукции также обнаружено существенное превышение максимально допустимых уровней содержания пестицидов, нитратов и нитритов».

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«Учитывая неоднократные нарушения турецкими производителями российских норм правительство РФ поручило Россельхознадзору поставить на усиленный контроль поставки сельхозпродукции и продовольствия из Турции, а также организовать дополнительные проверки на границе и в местах производства непосредственно в Турецкой Республике», — подчеркнул глава Минсельхоза РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. Пилотам удалось катапультироваться. Командир экипажа погиб, штурман Су-24 выжил, его удалось спасти в ходе спасательной операции. Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство. Москва настаивает, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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