Москва, 26 ноября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. В Госдуме полагают, что усиление контроля над турецкой сельхозпродукцией обусловлено необходимостью соблюдения продовольственной безопасности, со стороны турецких производителей зачастую нарушались необходимые санитарные нормы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Как эта продукция вообще попала на прилавки?»

Санитарные нормы нарушались со стороны турецких сельхозпроизводителей постоянно, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «Здесь ситуация так складывается — то, что нормы нарушались, было известно давно, но именно из политических соображений не хотели портить отношения с такой важной на тот момент дружественной страной, из политических соображений не применяли меры», — сказал он, подчеркнув, что теперь «политических препятствий нет», и Россельхознадзор будет «действовать в соответствии с тем, как он и должен был действовать».

По мнению Емельянова, для проверок есть серьезные основания. «Мы же сами бываем на рынках, в магазинах. Видим качество этой продукции. Часто возникает вопрос — как она вообще на прилавки-то попала и куда смотрел Россельхознадзор?», — задается вопросом депутат.

Парламентарий отметил, что возможные ограничения на поставки турецкой сельхозпродукции не повлияют на рост цен. «Цены, к сожалению, повышаются не оттого, что вводятся санкции или контрсанкции. У нас есть внутренние причины для инфляции, связанные прежде всего с девальвацией рубля и ростом тарифов естественных монополий, отсюда рост цен», — пояснил он.

Емельянов подчеркнул, что сельхозпродукция — высококонкурентный товар на мировом рынке, и «заменить одного поставщика на другого очень легко». «В очереди стоят страны, которые не могут нам поставлять сельхозпродукцию по тем или иным причинам. Здесь проблем особых не будет», — заверил депутат.

«Атака может вестись через недоброкачественные продукты»

В свою очередь зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») отметила важность защиты продовольственной безопасности России. «Безопасность бывает не только с военной точки зрения, безопасность бывает еще и с точки зрения здоровья человека, продовольственная. Атака может вестись и через поставки недоброкачественных продуктов», — считает депутат.

По ее словам, комитет Госдумы по аграрным вопросам поддерживает позицию Россельхознадзора относительно турецкой продукции. «Мы в комитете с пониманием относимся к решению Россельхознадора усилить надзор за продукцией, поставляемой из Турции», — сказала Школкина.

Ранее стало известно, что правительство РФ поручило Россельхознадзору усилить контроль за поставками из Турции. В среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам, сказал глава Минсельхоза Александр Ткачев.