Москва, 26 ноября, 2015, 08:47 — ИА Регнум. В 2015 году вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе предопределило необходимость совершенствования Таможенного кодекса Таможенного союза, который уже вступил в противоречие с требованиями новых экономических реалий.

Цитата из м/ф «Ишь, ты Масленица!». реж. Роберт Саакянц. 1985. СССР Налог на прошлогодний снег заплатил

Находящийся на внутригосударственном согласовании проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) должен будет обеспечить единое таможенное регулирование на всей территории Союза (Ст. 32 «Таможенное регулирование в Союзе» Договора о ЕАЭС) с целью создания необходимых условий для достижения целей, поставленных в Договоре о ЕАЭС, — формирование единого рынка, основанного на принципе четырех свобод.

Принимая во внимание отсутствие общей границы и соответствующих транспортно-коммуникационных возможностей между Республикой Армения и ее партнерами по интеграционной группировке, важно, чтобы Таможенный кодекс ЕАЭС учитывал специфику членства страны в объединении. Эффективность формирования общего рынка напрямую будет зависеть от установленного в ТК ЕАЭС порядка и условий перемещения товаров между государствами-членами Союза.

Справедливо отметить, что в настоящее время поправки, внесенные Республикой Армения в проект ТК ЕАЭС, носят только технический характер. Одним из принципиальных вопросов является внесение изменений в порядок взимания косвенных налогов, а также устранение случаев двойного налогообложения товаров армянских производителей.

В настоящее время при совершении внешнеторговых операций, товары, подлежащие по тем или иным причинам возврату в страну, сталкиваются с проблемой двойного налогообложения: сперва на территории Российской Федерации, далее на территории Республики Армения.

Учитывая сложность процедуры возврата НДС в Российской Федерации, в большинстве случаев при совершении внешнеэкономических сделок российские производители включают НДС в цену товаров, что создает существенные барьеры для развития взаимной торговли между государствами ЕАЭС.

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