Подгорица, 26 ноября, 2015, 08:12 — ИА Регнум. Основу экономики Черногории составляет туризм, доход от которого составляет пятую часть ВВП страны. А наибольшее количество посещающих страну для отдыха (почти треть от общего числа туристов) прибывает в нее из России. Почти 50 тысяч объектов недвижимости в маленькой балканской стране принадлежат россиянам. Четверть иностранных инвестиций в экономику Черногории составляет российский капитал. И, несмотря на такую явную зависимость, взаимоотношения стран уже давно не являются партнерскими.

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Даже в экономике власти Черногории препятствовали российскому капиталу. Они деприватизировали, объявили банкротом и продали местному бизнесмену с сомнительной репутацией крупнейшее предприятие страны KAP («Kombinat Aluminijuma Podgorica»), который управлялся структурами Олега Дерипаски.

Ранее были менее резонансные случаи. Вслед за выступлениями рабочих у российских владельцев был отобран металлургический комбинат ZNK (Željezara Nikšić), после возвращения в госсобственность и банкротства проданный турецкой фирме, развлекательный комплекс Astra Montenegro и отель Avala в Будве также отобрали у российских собственников, компаниям из России ставятся барьеры для участия в экономике Черногории.

Политические шаги Подгорицы еще более враждебны. Это и намерение вступить в НАТО, и присоединение к экономическим санкциям ЕС против России, и отказ в размещении объектов ВМФ РФ в городе Бар, и игнорирование голосования в ООН за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией. Такие решения власти Черногории принимают в условиях роста безработицы, падения уровня жизни населения страны и его как минимум расколотого пополам отношения к вступлению в НАТО.

Объясняется такая рискованная политика интересами Запада, который стал для правящего в стране клана Джукановичей гарантом безопасности и сумел занять ведущие позиции во властных и общественных структурах, образовании, СМИ с помощью лояльных кадров, которые воспитывались и обучались в течение предшествующих двух десятков лет.

В Черногории была проделана та же работа по во многом искусственному созданию политической нации и разделению общесербского государственного, информационного и общественного пространства, что и в случае с распадом СССР и развитием отношений России и Украины. В черногорском случае доминирование прозападных идей и настроений во власти, медиа и экспертной среде привело к распаду единого государства с Сербией, чем, по имеющейся информации, в полной мере воспользовалась правящая верхушка во главе с Мило Джукановичем. Его неоднократно обвиняли в причастности к организации приносящей огромную прибыль контрабанды табачной продукции и наркотрафика через порты страны.

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Все статьи автора: Сергей Простаков