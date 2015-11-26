Минск, 26 ноября, 2015, 04:07 — ИА Регнум. «Государственные праздники, праздничные дни и памятные даты в Республике Беларусь установлены указом президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года. В связи с вышеизложенным, считаем нецелесообразным учреждение памятной даты Союзного государства 17 сентября как Дня воссоединения белорусского народа», — сказано в ответе Нацсобрания Белоруссии на обращение белорусских НГО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ответ Нацсобрания Белоруссии на обращение белорусских НГО

Председатель одной из комиссий ППНС некто Г. П. Грицкевич в ответ на коллективное обращение к руководству палаты рассмотреть вопрос «о внесении в календарь памятных дат Союзного государства 17 сентября как день воссоединения белорусского народа» сослался на прецедент в практике давно не существующего Сообщества Белоруссии и России. Отметим, что правовая система постсоветской республики не предполагает принятие как руководства к действию англосаксонского принципа прецедентного права.

Грицкевич в ответном письме от 17 ноября зачем-то сообщил номера указов, подписанных Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, благодаря которым в календаре Союзного государства Белоруссии и России появился праздник День единения народов. Напомним, этот праздник отмечается ежегодно 2 апреля и наполнен официозом, как и многие другие из «государственных праздников, праздничных дней и памятных дат, отмечаемых в Республике Беларусь» и утверждённых указами бессменного руководителя постсоветской республики.

«Нормативными правовыми актами Союзного государства не предусмотрено наличие календаря памятных дат Союзного государства», — проинформировал Грицкевич. Отметим также, что Союзное государство Белоруссии и России до сих пор не состоялось как полноценное государство с парламентом (действует некое «парламентское собрание») и Конституцией (не принят даже «Конституционный акт»), а Нацсобрание Белоруссии во многих странах мира не признаётся как демократически сформированный парламент и даже в самой постсоветской республике членов палат данного собрания презрительно называют «палаточниками».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская общественность не первый год добивается от властей постсоветской республики установления государственного праздника или хотя бы памятной даты 17 сентября в память о событиях 1939 года — тогда Западная Белоруссия воссоединилась с Восточной Белоруссией (БССР). Освободительный поход Красной Армии 17 сентября 1939 избавил население бывшей польской провинции (части «восточных окраин» II Речи Посполитой Польской) от участи сменить господство «пилсудчиков», доведших свою страну до краха, на власть новых господ из гитлеровской Германии. После воссоединения БССР почти вдвое увеличила своё население и территорию. Миллионы белорусов избежали польских концлагерей, полонизации и окатоличивания.

Согласно указам Александра Лукашенко, гораздо более важными для белорусского народа являются такие сентябрьские даты, как: День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности — первое воскресенье сентября; День таможенника — 20 сентября; День работников леса — третье воскресенье сентября; День машиностроителя — последнее воскресенье сентября; День танкистов — второе воскресенье сентября; День знаний — 1 сентября; День белорусской письменности — первое воскресенье сентября; День мира — третий вторник сентября. Всем им присвоен статус профессиональных праздников.