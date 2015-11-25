Москва, 26 ноября, 2015, 00:18 — ИА Регнум. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вряд ли будет принят в обозначенные ранее сроки, до 1 января 2016 года. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Мария Ильина, на этапе внутригосударственного согласования положений проекта Таможенного кодекса ЕАЭС выявлен ряд существенных правовых коллизий как технического, так и концептуального характера.

«Так, например, учитывая достигнутый Республикой Казахстан уровень развития правоотношений в области таможенного регулирования, сторона настаивает на рассмотрении возможности увеличения количества отсылочных норм к национальным законодательствам, то есть повышения роли национального аспекта в вопросах таможенного регулирования на таможенной территории ЕАЭС.

Одним из принципиальных вопросов является правовое регулирование института уполномоченного экономического оператора (УЭО) и взаимное признание его статуса на внутреннем контуре ЕАЭС. В международной практике институт УЭО рассматривается в качестве необходимого условия упрощения и ускорения таможенных процедур, устранения административных барьеров и развития качества таможенных операций. В проекте ТК ЕАЭС порядок регулирования института УЭО предусматривается в соответствии с главой 60 «Уполномоченный экономический оператор» ТК ЕАЭС, которая включает 15 статей вместо 5, как предусмотрено в ныне действующем Таможенном кодексе Таможенного союза. Существующие бюрократические проблемы предопределяют необходимость выработки новых подходов и направлений развития системы уполномоченных экономических операторов, в частности расширения круга лиц в системе УЭО. В настоящее время воспользоваться упрощениями во внешнеторговых операциях имеют право лишь декларанты. В проекте ТК ЕАЭС предусматривается расширение круга субъектов ВЭД, допущенных к получению статуса УЭО.

Казахстанская сторона предлагает основательно пересмотреть подходы к развитию системы УЭО. Так, например, свидетельство первого типа, предусмотренное п. 2 статьи 435 ТК ЕАЭС, предлагается признавать на таможенной территории ЕАЭС, а свидетельства второго и третьего типа, предусмотренными п. 2 и п. 3, соответственно статьи 435 ТК ЕАЭС — только в одном государстве — члене ЕАЭС. Это в свою очередь может стать существенной преградой на пути развития интеграционных процессов и перемещения товаров между государствами — членами Союза», — заявила она.

Как ранее заявлял член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) необходимо принять до 1 января 2016 года. Он подчеркнул необходимость странам — участницам ЕАЭС действовать как можно более слаженно и оперативно, чтобы интеграционное объединение получило новое, отвечающее современным техническим требованиям таможенное законодательство. Тем не менее ответственные лица называли и другие даты, но столь же близкие.