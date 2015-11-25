Минск, 26 ноября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. В минском клубе сянци 22 ноября состоялся первый клубный блиц-турнир, в котором приняло участие четыре игрока, сообщает портал cosmopolis.by.

cosmopolis.by Сильнейшие игроки минского клуба сянци Сергей Корчицкий и Валерий Иконников анализируют эндшпильную позицию, предложенную Ван Чао

Минский клуб сянци ютится в небольшой комнате, которая не позволяет проводить мероприятия с большим количеством участников, поэтому в первом блиц-турнире приняли участие всего четыре игрока: за первое место боролись Сергей Корчицкий и Валерий Иконников, а за третье место — Пётр Павлович и Андрей Касперович. Гостем минского клуба сянци стал аспирант экономфака Белгосуниверситета Ван Чао, показавший позицию эндшпиля «ладья против коня и двух адъютантов».

Как сообщало ИА REGNUM, в БССР были развиты интеллектуальные виды спорта, которым в постсоветский период новые власти Белоруссии не придавали большого значения. Многие эмигранты воспитали поколения учеников в Израиле, США и других странах. Так, например, международный гроссмейстер Михаил Кац преподавал математику в минской школе № 98 и там же вёл кружок по шашкам, воспитал нескольких чемпионок мира по шашкам, а в 1994 году эмигрировал в США.