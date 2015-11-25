Москва, 25 ноября, 2015, 21:15 — ИА Регнум. Во вторник, 24 ноября, в результате обстрела российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС, одному из пилотов пришлось катапультироваться. Во время его полета на парашюте с земли по нему начали стрелять. Пилот погиб.

voenchel.ru Звезда Героя Российской Федерации

В тот же день на YouTube было опубликовано видео, на котором члены местной группировки, называемые туркменами, стреляют из автоматов под крики «Аллах акбар!» по российскому пилоту. Позже появилась видеозапись, на которой туркмены стоят уже над телом военного.

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Сегодня стало известно, что имя убитого российского пилота — Олег Пешков, он подполковник и командир экипажа. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибшего Олега Пешкова званием Героя России.

Примечательно, что первоначально было заявлено, что некий Альпаслан Челик, участвовавший в расстреле российского пилота, является туркменом. Однако один из известных в России блогеров «Живого Журнала» NTV провел по этому поводу расследование, проанализировав публикации в СМИ, фотографии, и выяснил, что заявленная национальная принадлежность Челика не соответствует действительности.

Как говорится в блоге, в реальности Альпаслан Челик — турок, причем родом из города Кебан в провинции Элязыг. «СМИ называют их сирийскими туркменами, но это совсем не так. По центру фотографии стоит их лидер (Альпаслан Челик — ИА REGNUM). Он же дал Reuters видеоинтервью, в котором сообщил, что вместе со своими бойцами расстреливал спускающиеся парашюты с пилотами», — пишут в блоге.

В интервью для Reuters Челик (после чего и привлек к себе внимание) также заявил, что был совершен авианалет российских военно-воздушных сил. По его словам, чтобы «остановить военную угрозу», он вместе с бойцами своей группировки прибыл в Аль-Наджиях, к этому времени ВВС Турции уже сбили российский Су-24, который нарушил воздушное пространство. Также лидер боевиков сказал, что они начали стрелять по пилоту, когда тот был в воздухе.

В результате расследования NTV обнаружил у лидера боевиков даже Twitter-аккаунт. Причем в блоге обратили внимание на характерный жест, часто встречающийся на фотографиях Челика: указательный палец вверх:

«Это же не обычный палец вверх, как у исламистов. Этот флаг и этот жест — символы турецкой молодежной организации Бозкурт («Серые Волки») — ультраправых турецких националистов!».