Душанбе, 25 ноября, 2015, 19:27 — ИА Регнум. Члены нижней палаты палата парламента Таджикистана поддержали внесение в закон «О борьбе с терроризмом» поправок, позволяющих спецслужбам страны ограничивать и блокировать доступ граждан к телефонной связи и интернету во время проведения антитеррористических операций.

highwaytosafety.com Блокировка связи

По словам спикера Шукуджона Зухурова, принятие данного закона позволит не допустить повторения в республике террористических атак, аналогичных случившимся недавно в ряде стран мира. «За последние три месяца активизировались террористические действия в мире. Посмотрите на события в Париже, Афганистане, Египте и других государствах. Мы должны предотвратить такие события в Таджикистане», — подчеркнул он.

Также парламентарий отметил, что подобные предлагаемому законы уже приняты многими государствами, и напомнил о вооруженном мятеже экс-заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзоды, в ходе которого подчиненные восставшему генералу боевики использовали телефоны для координации своих противоправных действий.

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября 2015 года в Таджикистане произошли два случая нападений групп вооруженных боевиков на сотрудников правоохранительных органов в городах Душанбе и Вахдат. Власти республики обвинили в организации и спонсировании этих терактов руководство оппозиционной Партии исламского возрождения, а в их проведении — бывшего заместителя министра обороны Абдухалима Назарзоду. Тот, в свою очередь, заявил, что данные преступления были совершены сотрудниками спецслужб Таджикистана для дискредитации Объединенной таджикской оппозиции. 16 сентября 2015 года генерал-майор Абдухалим Назарзода был убит в ходе спецоперации, проведенной таджикскими силовиками в Раштском ущелье близ таджикской столицы.