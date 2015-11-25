Брюссель, 25 ноября, 2015, 17:28 — ИА Регнум. У Турции, считает политолог, двойная роль, при этом её покрывает США. Мутон указал, из-за чего именно у ИГИЛ бюджет на террористическую деятельность составляет 2,5 млрд долларов. ИА REGNUM сегодня, 25 ноября, перевёл статью Мутона полностью:

mirtesen.ru Боевики ИГИЛ

«Исламское Государство» (запрещенная в России террористическая организация) обладает одной из самых состоятельных наемных армий в мире. Его гигантские финансовые средства поступают из различных источников: продажа нефти, вымогательства, похищения, продажи древних сокровищ искусства и экспорт хлопка. Помимо этого у ИГ есть влиятельные меценаты, о которых дальше будет говориться подробнее. Успех всех террористов зависит от их финансирования.

Основываясь на докладах западных и американских спецслужб можно с уверенностью сказать, что бюджет ИГ в 2015 году составляет 2,5 млрд долларов. Приведем примеры источников доходов террористов.

После провозглашения нового государства — Исламского халифата с законами шариата, в казну стали поступать налоги с 10-миллионого населения, к которым добавляются налоги на грузовые перевозки, а также революционный налог. Эти деньги только частично используются для выполнения определенных государственных функций, таких как водоснабжение и здравоохранение. Основная часть налоговых поступлений идет на оплату боевикам. После захвата северо-иракского города Мосул в руках террористов оказался филиал иракского Национального банка с $400 млн. Это позволяет платить 60 000 бойцов по $ 600 в месяц круглый год .

Но ИГ имеет не только население и захваченные банки, но также скрытую поддержку Турции. Под контролем ИГ находятся самые важные сельскохозяйственные районы Сирии. До недавнего времени именно Сирия была одним из крупнейших производителей хлопка в мире. В настоящее время ИГ принадлежат 90% хлопковых полей страны. Хлопок нелегально транспортируется в Турцию, где продается по демпинговым ценам. Турецкое правительство официально выступающее против ИГ закрывает глаза на происходящее. Доход от продажи хлопка, кукурузы, зерна и других культур приносит в год до 180 млн евро. Контрабандные маршруты между Сирией и Турцией также используются для экспорта нефти. ИГ мониторит важные нефтяные скважины в Сирии (60% от общего числа) и Ираке (10% от общего количества). Нефтяные доходы составляют более $ 700 млн в год, это около 38 процентов от выручки ИГ. Скважины вырабатывают десятки тысяч баррелей в день и ИГ продаёт нефть по демпинговым ценам от 20 до 25 долларов за баррель. Ни для кого не секрет, что именно Турция является основным потребителем этой нефти. Абсурд ситуации заключается в том, что Турция, являясь членом НАТО и членом международной коалиции против террористов, покупает нефть открыто у самих террористов, а США в свою очередь, не вводят никаких экономических санкций против Турции. Для нас, специалистов по международной политике, это явно демонстрирует неоднозначную роль Турции и США в этом регионе.

У нас редко говорится о финансовых потоках в ИГ из стран Персидского залива, конкретно из Саудовской Аравии и Катара. Речь не идёт о прямой государственной помощи. Это средства от богатых покровителей, которые симпатизируют исламским фундаменталистам. Такое международное финансирование делает эту террористическую организацию настоящим международным концерном. Справедливости ради надо сказать, что этот поток составляет всего 2% от доходов ИГ.

Основным сборщиком этих средств до последнего времени был тунисский боевик Тарик бен Аль-Тахар Бен Аль Фалих Аль-Авни аль-Харци, убитый в июне этого года американским беспилотником. Только в одном Катаре ему удалось собрать 2 млн долларов. В армии ИГ сражаются боевики со всего мира. Всего в рядах наёмной армии сражаются представители 110 стран. Большинство из них это выходцы из Саудовской Аравии (2500), Туниса (3000), примерно 400 человек из Бельгии и 800 человек из Франции. Многие наёмники также привозят с собой деньги в ИГ. Например известный факт, что боевики из Бельгии перед отъездом брали потребительские кредиты, которые никогда разумеется не будут возвращены. Возмущает ещё тот факт, что многие европейские боевики забирают свои социальные пособия через банкоматы в Турции. По мнению французских криминалистов между боевиками, сражающимися в Сирии и теми, кто проживает во Франции и Бельгии, налажены отличные преступные связи для поставки оружия и наркотиков в Европу, средства от продажи которых поступают разными путями обратно в ИГИЛ. Также не надо забывать, что частные наемники, всегда переходят на сторону тех, кто платит им больше всего. Это также происходит в Ираке и Сирии. Для наемников, работающих в так называемых умеренных повстанческих группах, которые финансируются государствами Персидского залива и Соединенными Штатами (которые борются против ИГ, но и против Асада), заманчиво сделать шаг в сторону лучшего плательщика, т. е. ИГ. Уходя к террористам, они забирают с собой всё военное снаряжение от предыдущих хозяев.

Мы наблюдаем войну, в которой переплелись десятки интересов. Хаос, который возник из-за американской интервенции в 2003 году в Ираке и Арабской весны 2008 года, распространился на весь регион и особенно сильно дестабилизировал Сирию. Столетние противоречия между двумя исламскими тенденциями: исламом суннитского толка в Саудовской Аравии и шиитского в Иране, как ее главного представителя, привели к тому, что в том регионе присутствуют сейчас все политические тяжеловесы. Во многом ситуация зашла в тупик, так как США не хотят поддержать ни одну партию. Они выступают как против ИГ, так и против Асада. Роль Турции как союзника США в этом регионе, тоже неоднозначна. Президент Эрдоган на словах выступает против ИГ, а с другой стороны он продолжает безнаказанно торговать с террористами.

По мнению ведущего специалиста бельгийского банка Belfius экономиста Герта Гиленса, «для Европы большая проблема заключается в вводимых ограничениях на свободное перемещение внутри Европы и контролю на границах, вызванных, с одной стороны, резким притоком беженцев из-за войны и, с другой стороны, терактами. Все вводимые ограничения на свободное передвижение людей и товаров в пределах ЕС отражаются на эффективности производства, поэтому не стоит ждать какого-то экономического роста пока не остановится война в Сирии».