Анкара, 25 ноября, 2015, 16:52 — ИА Регнум. Турция направила дополнительно 20 танков к границе с Сирией, сообщает Anadolu со ссылкой на военные источники.

defense-arab.com Altay. Основной боевой танк Турции

По данным издания, боевая техника, которая находилась на западе страны, была переброшена по железной дороге в Газиантеп (юг страны).

После этого танки в сопровождении полиции доставили к сирийской границе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал атаку на самолет Воздушно-космических сил РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».