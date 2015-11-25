Краснодар, 25 ноября, 2015, 15:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае купить путевки в Турцию теперь будет намного сложнее, чем раньше. Многие туроператоры уже перестали продавать путевки в арабскую страну. Заявления о полном прекращении с сегодняшнего дня продаж путевок и туров в любые города и курорты Турции, а также прекращении продаж авиабилетов на самолеты авиакомпании Turkish Airlines в социальных сетях разместили несколько турфирм Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Это туристические компании «Юг Курорт МедСервис», «Курорт МедСервис» и «Центр Курорт». Кроме того, они призвали коллег последовать их примеру.

flickr.com Турецким курортам объявлен байкот

По словам директора туристического агентства «Поехали» Ольги Горхиян, для отдыха в Турции сейчас не сезон. Однако есть клиенты, которые намеревались провести новогодние каникулы в Турции, где они забронировали отдых. Но после последних событий они начали отказываться от путевок.

«В свете последних рекомендаций Ростуризма мы останавливаем работу по турецкому направлению. Даже если ситуация в мире наладится, я не буду рекомендовать клиентам раннее бронирование турецких отелей — слишком велик риск оказаться в неприятной ситуации с нарушенными планами», — цитирует информационный интернет-портал Югополис слова Ольги Горхиян.

Еще дальше пошли сочинские активисты, организовавшие в соцсетях группу с хэштегом #НеЕдуВТурцию. Горожане предлагают бойкотировать турецкие магазины и кафе в Сочи.

Добавим, что этот хештег набирает в социальных сетях большую популярность. Тысячи людей публикуют сообщения в Twitter, Facebook, ВКонтакте.

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«Ростуризм» рекомендует туроператорам не продавать путевки в Турцию

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября российский самолет Су-24 был сбит в Сирии. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого самолета F-16 и упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Глава государства назвал это событие «ударом в спину» со стороны пособников террористов. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нарастающая угроза терроризма из Турции не меньше, чем из Египта, поэтому россиянам не рекомендуется посещать Турцию в ближайшее время. С рекомендацией туроператорам прекратить продажу путевок в Турцию выступил и Ростуризм.