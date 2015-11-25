Москва, 25 ноября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая значительный ущерб) возбуждено ФСБ по факту подрыва опоры ЛЭП, обесточившего Крым. Об этом журналистам сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская сегодня, 25 ноября.

tes.com Блэкаут Крыма

Статья уголовного кодекса, в частности ч. 2 ст. 281 УК РФ, предполагает наказание в виде лишение свободы до 20 лет.

По словам Поклонской, пока подозреваемых по этому делу следствие не представило. Но это временное явление, расследование будет проведено в соответствии с законодательством.

«Органы следствия установят и подозреваемых, и предъявят обвинение, и объявят в розыск, и, как следует по уголовно-процессуальному законодательству, будут проводить досудебное расследование», — сообщила Поклонская.

Поклонская также обратила внимание, что в этом деле многие моменты являются очевидными: например, из СМИ известно, что осуществлялись препятствия ремонту ЛЭП. ФСБ также располагает другими сведениями, например, о тех, кто выехал из Крыма на Украину.

«Мы видим то, что показывают нам СМИ, мы видим, как некоторые представители, в том числе и граждане, которые выехали с территории Крыма, препятствовали проведению ремонтных работ на взорванных линиях электропередач. Это известные лица, что здесь скрывать», — сказала Поклонская.

Предстоит установить, кто из фигурировавших в ситуации с аварией причастен к блэкауту. «А причастны ли они, какое конкретно действие совершили и как его квалифицировать, будут определять уже следователи предварительного следствия», — сказала прокурор.

Поклонская также сообщила журналистам, что будет лично контролировать данное уголовное дело в виду его особой важности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбудить уголовное дело «в отношении неустановленных лиц организованной группы, которые совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)» по факту подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины, в результате чего Крым был обесточен, просит прокурор республики Наталья Поклонская ФСБ России.

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