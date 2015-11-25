Париж, 25 ноября, 2015, 11:26 — ИА Регнум. Посол России во Франции Александр Орлов в интервью Europe 1 заявил, что один из двух пилотов сбитого российского самолета Су-24 жив.

VITALY

По его словам, одного из двух пилотов сбитого турецкими ВВС российского самолета спасла сирийская армия. Вскоре он должен прибыть на российскую военно-воздушную базу, заявил Орлов.

Посол РФ пояснил, что «когда самолет сбили, оба пилота катапультировались, один из них был ранен, когда он спускался на парашюте, уже на земле его добили варварским способом джихадисты, которые находились в регионе».

«Второму пилоту удалось скрыться, и, по последним данным, он был спасен сирийской армией и должен вскоре прибыть на военно-воздушную базу России», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о крушении самолета Су-24 российской авиагруппы в Сирии возле границы с Турцией стало известно 24 ноября. По данным Минобороны РФ, все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.