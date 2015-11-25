Москва, 25 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Компания Microsoft с 25 ноября открыла в России официальный интернет-магазин с программным обеспечением, устройствами и аксессуарами, сообщает пресс-служба корпорации. В частности, в среду стартуют продажи первых смартфонов Microsoft на операционной системе Windows 10 — Lumia 950 и Lumia 950 XL.

chastnik.ru Интернет магазин

В интернет-магазине Microsoft Online Store в общей сложности доступно более 7 тыс. наименований продукции корпорации. Продаются смартфоны, ноутбуки, планшеты, моноблоки, игровые консоли и программное обеспечение корпорации.

Оператором Microsoft Online Store стало ООО «Центр дистрибьюции» (входит в холдинг VVP Group). По словам руководителя онлайн-направления «Центра дистрибьюции» Николая Ермишина, компания уже успешно реализовавала проекты в сфере интернет-торговли, в частности — проект N-store.ru, который специализировался на онлайн-продажах смартфонов Nokia и Lumia, сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что смартфон Lumia 950XL корпорация собирается продавать эксклюзивно в Microsoft Online Store. Цена Lumia 950 составит 44,99 тыс. руб., Lumia 950 XL — 49,99 тыс. руб.