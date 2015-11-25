Берлин, 25 ноября, 2015, 09:33 — ИА Регнум. По мнению ряда изданий, Россия сама виновата в гибели самолета, так как неоднократно нарушала воздушное пространство стран — членов НАТО. Кроме того, некоторые газеты полагают, что Москве стоило бы спустить на тормозах инцидент с самолетом, чтобы не портить деловые отношения с Турцией и не осложнять процесс мирного урегулирования в Сирии.

Су-24М Военно-космических сил России

Во всем виноваты горячие головы

«Турция и Россия тесно связаны экономически, поэтому уничтожение российского фронтового бомбардировщика Су-24 следовало бы побыстрее забыть. Но и Анкарой, и Москвой управляют, к сожалению, горячие головы. Президент России Владимир Путин уже назвал уничтожение российского самолета турецкими ВВС «удар в спину» со стороны «пособников террористов», пишет либеральная австрийская газета Die Presse.

Про самолет стоило бы забыть

По словам издания, если бы руководство в Москве и Анкаре трезво взвесило свои интересы, то об инциденте с самолетом бы быстро забыли. Потому что было бы глупо рисковать процветающими экономическими отношениями, когда обе страны нуждаются друг в друге. Турки получают почти 60% газа из России, а Турция является ключевой транзитной страной в экспортной энергосети «Газпрома». Заключенная в конце 2014 года сделка между Турцией и Россией о строительстве газопровода оценивается в 15 миллиардов долларов. Разве стоит все это ставить теперь на карту? Кроме того, есть еще соглашение о строительстве атомной электростанции в Мерсине и толпы российских туристов в Турции.

Выгода важнее принципов

Один взгляд на экономическую статистику мог бы отрезвить мачо-президентов России и Турции. Но Владимир Путин и, в еще большей степени, Реджеп Тайип Эрдоган имели недавно возможность наблюдать тревожные тенденции в вопросах внешней политики, поэтому воспринимают все слишком лично. Такое иногда происходит с диктаторами, которые не терпят, когда им перечат. Последствия этого могут быть фатальными, полагает Die Presse.

Инцидент осложнит мирное урегулирование

Маловероятно, что уничтожение российского истребителя приведет к открытой конфронтации между НАТО и Россией. Но может всерьез осложнить мирное урегулирование в Сирии, передает германская деловая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам газеты, инцидент на порядок осложнит мирные усилия в Сирии и формирование масштабной коалиции против «Исламского государства». Турция всегда была противником Асада, а Россия стала его самым важным союзником. Теперь сюда добавился также вопрос о сирийских туркменах, в нападении на которых Анкара обвиняет Россию.

Русские сами виноваты

Нарушил ли в действительности российский военный самолет воздушное пространство Турции? Тут слово России против слова Турции. И здесь не приходится сомневаться, что и Анкара, и Москва не обойдутся без убедительных доказательств в пользу своих версий. Инцидент слишком серьезный. Тем не менее он имеет свою предисторию, которая не должна быть забыта. Русские самолеты недавно несколько раз нарушили турецкое воздушное пространство, а также едва не нарушили воздушное пространство стран — членов НАТО в Европе. Россия проводит рискованные и провокационные воздушные маневры, чтобы продемонстрировать свои возможности в качестве великой державы. Это всегда связано с риском инцидентов, добавляет FAZ.

Без США никуда

По мнению издания, в настоящий момент не ясно, как можно разрешить конфликт интересов не только между Россией и Турцией. Пока очевидно лишь, что без сильного американского вмешательства Сирия так и останется очагом терроризма и пороховой бочкой мировой политики.

Россия угрожала суверенитету Турции

В последние недели Россия не раз нарушала турецкий суверенитет своими военными вторжениями. В начале октября Москва подтвердила факт пересечения своими самолетами турецкой воздушной границы, но объяснила это ошибкой навигационных приборов. Вступление русских в войну в Сирии подвергло российско-турецкие отношения суровому испытанию. Только на прошлой неделе посол России Андрей Карлов был вызван в турецкий МИД, чтобы дать разъяснения по поводу рискованных операций Российской армии, которые нарушают безопасность границ Турции. Также российский дипломат был предупрежден о том, что Турция будет продолжать решительно отстаивать свой суверенитет, сообщает швейцарская общественно-политическая газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Сирия обвиняет Анкару

Режим в Дамаске встречно обвинил Турцию в нарушении своего суверенитета. По утверждению сирийской стороны, это Турция уничтожила дружественный Асаду над сирийской территорией российский самолет, который возвращался после ударов по позициям террористической организации «Исламское государство», пишет единственная в Бельгии германоязычная газета Grenz Echo.

Анкара защищает туркменов

Вмешательство Москвы в сирийский конфликт, по мнению Анкары, обусловлено, прежде всего, стремлением помочь бывшему другу, а ныне заклятому врагу президента Эрдогана Асаду как можно дольше удержаться у власти. Но Турция видит себя в качестве защитника сирийских туркменов, тюркоязычного меньшинства, которое сильно пострадало от воздушных налетов русских, спровоцировавших, по-видимому, новую волну беженцев, пролагает NZZ.