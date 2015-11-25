Дамаск, 25 ноября, 2015, 07:49 — ИА Регнум.



mil.ru Пилот ВКС России

Второго пилота Су-24 спасли сирийские военные. Как передаёт ливанский канал Al Mayadeen, связь с лётчиком была восстановлена после 6-часовых поисков.

По данным канала, в течение двух часов сирийские силовики выводили его из тыла повстанцев. Затем летчика воздушным путем доставили на базу Хмеймим в Латакии, где базируется российская авиагруппа. Сейчас он в безопасности.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что один пилот погиб. Представители ведомства сообщали, что обоим летчикам удалось катапультироваться. А представитель туркменской группировки при этом заявил, что повстанческие силы расстреляли пилотов в тот момент, когда они спускались с парашютами.

Российский Су-24 упал накануне в сирийской провинции Латакия.

Турецкая сторона заявила, что выносила РФ предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии. В Минобороны РФ подчеркивают, что самолет летел исключительно над территорией Сирии.