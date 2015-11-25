Латакия, Сирия, 25 ноября, 2015, 05:58 — ИА Регнум. Второй пилот сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 вблизи сирийско-турецкой границы был эвакуирован сирийскими военными и находится в безопасности. Об этом сообщается на странице в Facebook ливанского телеканала Al Mayadeen.

ykt.ru Катапультирование.

По сведениям телеканала, поиски российского лётчика продолжались около шести часов. После этого в течение двух часов он был доставлен на авиабазу «Хмеймим» в Латакии, где базируется российская авиационная группа.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Генштабе Вооружённых сил России сообщили, что один из двух пилотов сбитого Су-24, по предварительным данным, «погиб в воздухе от огня с земли» во время спуска с парашютом после катапультирования.

Напомним, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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Заявление генерального штаба ВС РФ по инциденту с Су-24. Полный текст