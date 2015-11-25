Вашингтон, 25 ноября, 2015, 04:59 — ИА Регнум. В Вашингтоне полагают, что российский бомбардировщик Су-24 был атакован ВВС Турции в момент нахождения в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США.

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По его словам, в Белом доме склоняются к версии о том, что российский самолёт совершил кратковременный заход в воздушное пространство Турции, а удар по нему был нанесён, когда он уже покинул воздушные границы страны.

Как уточнил собеседник агентства, соответствующие выводы сделаны на основе зафиксированного теплового следа от бомбардировщика.

Как передавало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 ноября выступил с заявлением о том, что данные, полученные от других стран альянса, подтверждают версию крушения российского Су-24, на которой настаивает Турция.

Однако позднее военно-дипломатические источники сообщили, что заявление генсека не было согласовано с представителями других стран — членов НАТО и должно рассматриваться как его личное высказывание.

Напомним, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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