Бухарест, 25 ноября, 2015, 00:50 — ИА Регнум. «Атака Турции на российский Су-24 является крупнейшим инцидентом в сфере безопасности между НАТО и Российской Федерацией за последние 50 лет», — заявил в эфире румынского телеканала B1 TV экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

Флаг НАТО

«Думаю, в данном случае следует отталкиваться от географических реалий, — продолжил Бэсеску. — Пересечение сирийско-турецкой границы — вопрос считаных секунд. Но это не оправдывает нарушения воздушного пространства Турции».

Экс-президент выразил надежду, что в сложившейся ситуации НАТО и Россия «применят технический, а не политический подход к этому инциденту». «Я очень надеюсь, что будет проведен технический, а не политический анализ, и этот крайне серьезный инцидент будет рассматриваться как случайность», — добавил Траян Бэсеску.

ИА REGNUM напоминает, что ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия Турции «ударом в спину» и обвинил Анкару в пособничестве терроризму.