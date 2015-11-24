Москва, 24 ноября, 2015, 22:49 — ИА Регнум. Сегодня в 10:24 мск при выполнении боевого вылета над территорией Сирийской Арабской Республики истребителем турецких ВВС F-16 был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М российских ВКС. Предположительно поражение было нанесено ракетой ближнего радиуса действия с тепловой головкой самонаведения.

mil.ru/ Выступление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Рудского по факту провокационных действий ВВС Турции

Никаких попыток со стороны турецкого самолета связаться или установить визуальный контакт с нашим экипажем средствами объективного контроля не зафиксировано.

Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло над территорией Сирии. Место падения самолета находится на сирийской территории в четырех километрах от границы. Экипаж самолета катапультировался. По предварительным данным, один пилот погиб в воздухе от огня с земли.

По точным данным объективного контроля наш самолет границу с Турцией не пересекал.

Это же подтверждается данными сирийской ПВО.

Более того по данным радиолокационной разведки аэродрома «Хмеймим» отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом ВВС Турции.

Этот факт расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике, заключенного с США и распространяющегося на все страны коалиции, включая Турцию.

Видимо, поэтому Турция начала экстренные консультации с НАТО вместо того, чтобы вступить в срочном порядке в контакт с Министерством обороны Российской Федерации.

Турецкому военному атташе в Российской Федерации заявлен решительный протест действиям ВВС Турции, приведшим к потере нашего самолета.

Следует отметить, что мы с самого начала проведения операции установили прямую телефонную линию между Национальным центром управления обороной РФ и Минобороны Турции, но практической пользы по вине турецкой стороны она не принесла.

В целях эвакуации российских летчиков с места приземления была проведена поисково-спасательная операция с привлечением двух вертолетов Ми-8. В ходе операции один из вертолетов в результате огня из стрелкового оружия получил повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один морской пехотинец-контрактник погиб.

Проведенными действиями личный состав поисково-спасательной группы и экипаж вертолета были эвакуированы и в настоящее время находятся на авиационной базе «Хмеймим». С территории, подконтрольной бандформированиям, минометным огнем вертолет был уничтожен.

Операция по поиску и спасанию экипажа подбитого российского бомбардировщика продолжается.

Хочу подчеркнуть, что в районе действий российской авиации проводится операция сирийских правительственных войск по уничтожению бандформирований, в которых, по нашим данным, сосредоточено более 1000 боевиков выходцев с Северного Кавказа.

Обращаю внимание, что никто из наших партнеров и стран, ведущих боевые действия против ИГИЛ, никогда не говорили о том, что в этом районе находятся подразделения так называемой «умеренной оппозиции» и что они не рекомендуют наносить удары по этому району. Напротив, эти районы известны как территории, контролируемые наиболее радикальными бандформированиями.

Генеральным штабом в настоящее время прорабатываются дополнительные меры по обеспечению безопасности российской авиационной базы.

Первое: Все действия ударной авиации будут осуществляться только под прикрытием самолетов-истребителей.

Второе: Будут приняты меры по усилению противовоздушной обороны. С этой целью крейсер «Москва», оснащенный системой ПВО «Форт», аналогичной С-300, займет район в прибрежной части Латакии. Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность будут уничтожаться.

Третье: Контакты с Турцией по военной линии будут прекращены.