Москва, 24 ноября, 2015, 20:32 — ИА Регнум. Члены комиссии Мосгордумы по монументальному искусству одобрили установку памятника писателю Михаилу Булгакову вблизи Патриарших прудов в столице, заявил на заседании 24 ноября председатель комиссии Лев Лавренов. По словам Лавренова, окончательное решение по вопросу будет принято после решения административных вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

rus-img2.com Патриаршие пруды

Глава комиссии отметил, что до принятия окончательного решения необходимо опросить местных жителей и рассмотреть организационные детали по установке монумента.

«Трудности возвести памятник не будет, но необходим конкурс», — заявил он.

По словам Лавренова, необходимость проведения конкурса обусловлена тем, что ранее в комиссию уже поступало аналогичное предложение установить памятник Булгакову прямо на Патриарших прудах.

Монумент планируется установить на средства Международного благотворительного фонда имени П.И. Чайковского.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, установку памятника Булгакову в сквере, расположенном рядом с Патриаршими прудами на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, приурочат к 125-летней годовщине со дня рождения писателя. Автором монумента стал Георгий Франгулян.