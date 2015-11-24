Вильнюс, 24 ноября, 2015, 18:59 — ИА Регнум. Министр обороны Литвы Юозас Олекас оправдывает действия Турции, которая сегодня, 24 ноября, в Сирии сбила российский бомбардировщик Су-24, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Я это оцениваю как очень серьезный инцидент, но у такого инцидента были предпосылки. Турция не раз предупреждала Россию, что будет защищать свое пространство, было больше нарушений, Турция ранее сбила беспилотник», — сказал сегодня Олекас в Сейме Литвы.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!» Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «Вперёд!»

«Из того, что мы знаем, пилоты бомбардировщика не слушали указания турецких пилотов, и тогда они предприняли меры по защите воздушного пространства своего государства. Нужно подождать деталей, в совете послов НАТО Турция представит свои данные, надеюсь, что состоится обмен данными с Россией, будут сделаны выводы, чтобы таких нарушений не было», — заявил Олекас.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас в свою очередь предположил, что «появится определенное напряжение», но отметил, что Турция уже не раз предупреждала Россию, чтобы она не летала над территорией этой страны.

«Эти предупреждения были довольно категоричными. Не слушали, туркам не оставалось ничего другого, кроме как выполнить свои угрозы. Чисто из ситуации, какую мы знаем, сами и виноваты, что летают, не отвечают на запросы, не реагируют на предложения приземлиться. Мне кажется, что силы воздушной обороны Турции поступили правильно», — сказал Паулаускас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция сбила Су-24 российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике. По данным Минобороны РФ, все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля. Со своей стороны турецкий Генштаб заявил, что российский самолет Су-24 был предупрежден о нарушении воздушного пространства не менее 10 раз за пять минут.