Москва, 24 ноября, 2015, 18:26 — ИА Регнум. Даже незначительное повышение налогов будет смертельным для малого бизнеса, при этом более всего пострадают от роста налоговых платежей именно бедные, а не богатые. Как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 24 ноября, к таким последствиям приведет реализация идеи, высказанной министром финансов РФ Антоном Силуановым о неизбежности повышения налогов после 2018 года, если бюджетные расходы не будут приведены в соответствие с возможностями.

Налоговая система изменится после 2018 года

Российские резервы быстро закончатся — это год-два, предупредил министр финансов. Силуанов высказался за приведение расходов бюджета в соответствие с возможностями. «Если мы не приведем свои расходы в соответствие с возможностями, то это будет стимулировать инфляцию, так как кроме заимствований у нас не будет других источников покрытия дефицита. Если будут расти процентные ставки, то мы через два — три года скажем, что нам нужно повышать налоги», — констатировал глава Минфина, уточнив, что это «тупиковый путь».

Ранее в Госдуме Силуанов, отвечая на вопросы депутатов, также не исключил изменений в налоговом законодательстве после 2018 года. «После этого периода мы считаем вполне возможным приступить к уточнению отдельных положений налогового законодательства. Мы считаем, что возможно усовершенствовать и порядок взимания налога на доходы физлиц», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной шкалы налогообложения.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев также ограничивал мораторий на налоговые изменений рубежом 2018 года. Об этом он говорил летом 2015 года в ходе работы правительства над Основными направлениями налоговой политики на 2016−2018 годы. «Основное условие — это стабильность правил игры, прежде всего в налоговой сфере», — отмечал он.

Работающие платят государству 39%, а думают, что 13%

Эксперты сомневаются, что собрать повышенные налоги после 2018 года будет легко. «Да, есть объекты налогообложения, например, недвижимость, с которых легко собирать налоги и легко этот процесс автоматизировать. Но есть подоходный налог или отчисления в Пенсионный фонд, которые при малейшем повышении начинают хуже собираться», — говорит первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал.

И в этих налогах и потенциал повышения давно исчерпан, поясняет он: «В сумме работающий гражданин отдает 39% государству: 13% подоходного налога и 26% платит за него работодатель из его оклада. А многие до сих пор думают, что платят всего 13%». «Можно повышать налог на имущество, на предметы роскоши, но богатые люди лучше образованны, они будут искать лазейки», — отмечает Сигал.

Повышение налога на прибыль задушит малый бизнес и он начнет массово уходить в тень. «Для имиджа правительства, пытающегося стимулировать экономический рост, это не очень хорошо. Силуанов же говорит о том, что нужно не повышать налоги, а более целевым образом проводить расходы, более эффективно тратить бюджет», — указывает эксперт.

От роста налогов бедные страдают больше богатых

От любых повышений обязательных платежей всегда в первую очередь страдают бедные слои населения, отмечает аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. «Даже в условиях прогрессивной шкалы налогообложения, для состоятельных людей нагрузка будет ниже в сравнении с доходами», — поясняет он. В отсутствии других реальных источников пополнения бюджета идея повышения налогов вовсе не нова, констатирует эксперт. «Ранее министр финансов озвучивал идею балансировать бюджет за счет средств фонда национального благосостояния, который, в большей степени, предназначен для проведения инфраструктурных реформ. Но по всей видимости, у министра не осталось больше идей, как увеличить налоговое бремя для населения», — говорит Егоров.

По его мнению, повышение налогов не прибавит правительству популярности. «Особое звучание это имеет в нашей стране, где коррупционная составляющая на фоне почти закономерного нецелевого использования бюджетных средств приобрело масштабы национального бедствия», — замечает аналитик.

Повышение налогов остановит рост экономики

Если не навести порядок в расходовании бюджетных средств, то никаких других способов, кроме увеличения налогов, не остается, считает гендиректор аудиторвской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. «Самым простым решением может быть введение налога с продаж. Правда, можно ли в нынешней ситуации использовать этот способ? Вопрос спорный. Положение малого бизнеса таково, что даже незначительное увеличение налогового бремени заставит часть предпринимателей уйти «в тень», а часть — вообще прекратить деятельность», — прогнозирует эксперт.

Крупные корпорации при любых попытках увеличить их вклад в доходную часть бюджета начинают немедленно говорить о сворачивании инвестиционных программ и пугать необратимыми последствиями, говорит он. Реальные доходы населения падают, попытки увеличить НДФЛ приведут лишь к росту объема «зарплат в конвертах», уверен Гладких-Родионов. «Причем нельзя сказать, чтобы налоги у нас не росли и сейчас (здесь и торговый сбор, и новый налог на недвижимость, и сбор с большегрузных автомобилей, и рост акцизов — фактически ведь все это — налоги, независимо от названия), таким образом, значительную часть того, что можно было взять у бизнеса и граждан, государство уже взяло», — полагает эксперт.

Дальнейшее изъятие вполне может поставить крест на попытках запустить экономический рост — если предприниматель вынужден будет отдать все заработанное в бюджет, то бизнес не сможет развиваться, полагает аналитик. «Получится, что резервы потрачены, дефицит бюджета растет, вслед за ним растет доля заимствований, налоговые поступления падают — мрачная картина. Уверен, г-н Силуанов говорил именно об этом, называя рост налогов «тупиковым путем», — резюмирует Гладких-Родионов.