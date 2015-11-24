Москва, 24 ноября, 2015, 17:11 — ИА Регнум. Официального решения о запрете туристических поездок в Турцию принято не будет, при этом турпоток в эту страну из России снизится. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Я не считаю, что Турция сейчас — безопасное место. Лучше бы остерегаться поездок. Но официальных решений, я полагаю, не будет», — сказал он.

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По мнению Аксакова, необходимо разобраться с ситуацией, что там произошло — «это намеренная «пальба» была или случайное недоразумение».

Депутат высказал предположение, что Турция ведет свою игру в политической ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке. «Есть такой неблагоприятный фон, он появился уже до этого события, поскольку Турция имеет свои интересы, отличные от сирийских, и есть подозрение, что Турция желала бы распространить свое влияние на определенную часть Сирии. И в связи с этим, пользуясь ослаблением Сирии, войной, которая там разворачивается, это влияние укрепить», — отметил он. По мнению Аксакова, определенные силы в Турции не устраивает, что Россия «начала бомбить ИГИЛ, бензовозы, места переработки нефти, и на этом фоне и формируется антироссийское общественное мнение, по крайней мере у определенной части населения».

При этом депутат высказал мнение, что Россия и Турция «на основе диалога договорятся о том, чтобы таких инцидентов больше не было». «Но сам факт, само событие можно трактовать как недружественный шаг по отношению к России», — сказал Аксаков.

При этом число туристов, выбравших для отдыха Турцию, снизится, полагает депутат. «Турпоток из России в Турцию упадет. Такие недружественные действия — случайные или не случайные, были ли для этого основания, естественно, будут восприниматься российской общественностью, в том числе потенциальными туристами, как потенциальная угроза для тех, кто будет посещать Турцию», — заключил он.

Ранее российский самолет Су-24 был сбит турецким F-16. Самолет упал на границе между Турцией и Сирией.