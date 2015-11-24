Анкара, 24 ноября, 2015, 15:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) созывает экстренное совещание по ситуации с российским военным самолетом Су-24, который был сбит турецкой стороной в Сирии. Об этом сообщил во вторник, 24 ноября, представитель военного блока.

la-croix.com Набат

Представитель альянса уточнил, что «заседание Североатлантического совета состоится в 17.00 (19.00 мск) по запросу Турции», пишет «РИА Новости».

По словам источника, никаких мероприятий для СМИ на данный момент не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) потерпел крушение в Сирии 24 ноября.

По информации турецких властей, российский Су-24 был сбит самолетами F-16, когда нарушил воздушное пространство страны.

Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.

В настоящее время выясняется судьба двух пилотов.