Вашингтон, 24 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. 23 ноября на сайте NASA сообщили, что астрофизики космического агентства высказали догадку о том, что темная материя вокруг планет Солнечной системы принимает форму парика с длинными волосами. Об этом также подробнее рассказывается в журнале Astrophysical Journal.

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В 90-е годы прошлого столетия специалисты на основе вычислений предположили, что темная материя должна создавать мелкозернистые потоки частиц, которые перемещаются по орбите галактик с одинаковой скоростью. Когда же частицы приближаются к Земле, они фокусируются в сверхплотные «волоски», так предполагал Гэри Презо из Лаборатории реактивного ускорения NASA.

Справка ИА REGNUM:

Под термином «темная материя» в таких научных дисциплинах, как астрономия, теоретическая физика и космология, понимают некую гипотетическую форму материи, которая не имеет электромагнитного излучения и напрямую с ним не взаимодействует.

Швейцарский астроном Фриц Цвикки в середине 30-х годов ХХ века измерил скорости, с которыми галактики одной из самых больших из известных человеку скоплений Волосы Вероники движутся вокруг общего центра. Выяснилось, что скорости галактик гораздо больше, чем ожидалось, исходя из наблюдаемой суммарной массы скопления. Следовательно, истинная масса скопления Волосы Вероники гораздо больше видимой. Так, это было первое свидетельство того, что подсчеты массы Вселенной не точны. На примере Волос Вероники обнаружили, что основное количество материи, присутствующей в этой области, остается невидимым и недоступным для прямых наблюдений, проявляя себя лишь как масса.

Темная материя легко проходит сквозь Землю, что не может сделать обычная. Однако сближение с планетой не может остаться бесследным для потока частиц: они деформируются, превращаясь в узкий и плотный волосок. Это явление рассчитал Презо.

Причем, по данным ученого, эти потоки частиц в виде волосков обладают корнями и кончиками. Корни, в свою очередь, содержат наибольшую концентрацию частиц: до миллиарда выше среднего. Если кончики должны примерно располагаться на двух миллионах километров от поверхности Земли, то корни — в миллионе.

По слова Гэри Презо, если ученым удастся определить точное местоположение корней, то туда должен быть отправлен зонд для сбора информации о темной материи, что может стать серьезным прорывом в этой области изучения.

Отметим, что еще более плотные корни «парика» должны образовываться при прохождении потока частиц через ядро Юпитера. Почти в триллион раз выше, чем в обычном потоке, будет составлять плотность корней.

Кроме того, астрофизики провели моделирование, которое показало, что перепады плотности между ядром, мантией и корой Земли отражаются от структуры «волосяного парика» из частиц: способствуют созданию в них характерных изгибов. В том случае, если специалисты получат доступ к этим данным, то они, вероятно, смогут выстроить геологические карты небесных тел по темной материи, а также смогут оценивать глубины подледных океанов на спутниках Сатурна и Юпитера.

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