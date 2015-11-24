Донецк, 24 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Строительство государства ДНР требует формирования государственной идеологии. Об этом 23 ноября заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Донецко-Криворожской советской республики. 1918

«Формулирование идеологии сегодня — это жизненная необходимость. Когда начались боевые действия, причина, по которой мы встали, — это была причина отрицательная. Мы отрицали национализм, бандеровщину, воевали против фашизма. Это всё было против. А теперь мы строим государство, и мы должны понимать, за что мы воюем и к чему мы стремимся. Вопрос идеологии возник не сегодня. И я чувствую, что он остро необходим. Страна не может развиваться без идеологии. И я хочу, чтобы в процессе создания идеологии участвовало всё наше общество», — сказал Захарченко.

По его словам, в ДНР необходимо реализовать лучшее, что было в СССР.

«Почему мы воюем, что мы хотим увидеть дальше, какое будущее строим? Это те вопросы, которые каждый должен задать себе в своем сердце. И четко сформулировать для себя ту мысль, ту идею, благодаря которой он борется и за что он воюет… СССР — это та страна, в которой мы выросли, в которой мы жили, в которой большинство из нас были счастливы. Много было хороших вещей. Это было продолжение Российской империи, и это огромный пласт нашей истории. Это то, из чего мы все произошли. Это любовь к Родине, уважение к армии, это воспитание, это забота о стариках, о детях. Мы не имеем права забывать то хорошее, что было в СССР. Может быть, было и много плохого, но Советы как способ правления не потеряли актуальности даже сейчас. Я думаю, мы обязаны взять всё хорошее. Это бесплатная медицина, бесплатное образование — лучшее в мире», — считает Захарченко.

Он признал, что на сегодняшний день в ДНР еще нет четкой государственной идеологии.

«Америка и Европа пользовались нашими методами и формировали свои методики обучения из нашего опыта. Мы обязаны это помнить, и эти вещи должны быть у каждого на языке. Но говорить о четком понимании идеологической программы еще рановато. То обсуждение, которое я инициировал в обществе, должно переродиться в желание каждого. Чтобы все понимали, что такое свобода, что такое равенство, что такое справедливость, что такое совесть. Все знают, что такое совесть? Совесть — это то, к чему мы всегда стремились. Мы всегда говорили: нужно жить по совести, по правде. Испокон веков в сознании любого русского человека сидит это «жить по совести», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Захарченко отметил, что если граждане Украины согласятся с запретом дублирования паспортных данных на русский язык, это будет равносильно предательству тех идеалов, с которыми жили и умирали их предки, «с которыми они победили фашистов». Глава ДНР считает, что запрет дублирования паспортных данных на русский язык унижает самих украинцев.