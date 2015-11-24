Москва, 24 ноября, 2015, 11:59 — ИА Регнум. Российский самолет Су-24, потерпевший крушение в Сирии, могли сбить с земли, сообщает Минобороны РФ.

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Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение. Он находился на высоте 6 тыс. метров.

По предварительным данным, пилотам истребителя удалось катапультироваться. Обстоятельства падения Су-24 выясняются.

По данным Минобороны РФ все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.

Ранее сообщалось, что на территории Сирии возле границы с Турцией потерпел крушение военный самолет. Он загорелся и упал в районе Туркменской горы в провинции Латакия.