Москва, 24 ноября, 2015, 11:55 — ИА Регнум. Военный самолет разбился на сирийской территории недалеко от границы с Турцией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий канал Haberturk TV.

arms-expo.ru Американский истребитель F-16 на вооружении ВВС Турции

Минобороны России уточнило, что потерпевшим крушением самолетом был Су-24, он находился на высоте 6 тыс. метров. При этом министерство подчеркивает, что самолет находился исключительно над территорией Сирии.

Судьба летчиков уточняется. «По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, выясняются обстоятельства падения российского самолета. По некоторым данным, Су-24 сбил самолет F-16 после нарушения воздушного пространства страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкие военные сбили над Сирией российский самолет. Премьер-министр Турции поручил МИД страны проконсультироваться с НАТО и ООН по поводу этих событий.

Ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.