Вашингтон, 24 ноября, 2015, 08:01 — ИА Регнум. Марс может стать обладателем кольца, подобного кольцу Сатурна, но при этом лишиться одного из своих спутников — Фобоса. По прогнозу планетологов, Фобос может разрушиться под действием гравитации Марса, пишет журнал Nature Geoscience со ссылкой на доклад специалистов NASA на конференции Американского астрономического сообщества, прошедшей в ноябре.

prmira.ru Марс

По прогнозу планетологов, это произойдёт в ближайшие 20−40 млн лет. Прогноз составлен на основе эксперимента по моделированию и с учётом внутренней структуры самого спутника. Фобос обладает рыхлой внутренней структурой, которая и станет причиной разрушения спутника под действием гравитации планеты.

Учёные также определили приблизительную продолжительность существования кольца: оно будет сохраняться в течение 106 до 108 лет. По плотности оно будет сопоставимо с плотностью кольца Сатурна.

По данным учёных, Фобос постепенно приближается к Марсу. Его притягивают силы гравитации, которые в конечном итоге разрушат спутник с его неустойчивой структурой.