Владивосток, 24 ноября, 2015, 03:43 — ИА Регнум. Большинство рыбаков было против введения квот под киль, подразумевающих выделение 20% от допустимого вылова предприятиям, которые будут строить новый флот и развивать береговую переработку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Хеми Чарльз Нейпир. Рыбаки. 1988

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«Работа была у нас очень жаркая, Мнения были самые противоречивые, высказывалось очень много разных предложений. Рабочая группа работала несколько месяцев, итогом этого стал доклад президенту о состоянии рыбного хозяйства. Не скрою, что до последнего рыбаки не могли найти общего языка с некоторыми государственными органами по таким ключевым вопросам как квоты господдержки. Мнение рыбацкого сообщества разделилось, большинство было против — настолько сложным было принятие этого решения. Тем не менее, президент его принял, и оно конечно будет реализовано», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что против увеличения порога освоения объема выделенных квот с 50 до 70% никто не возражал, так как добропорядочные рыбаки стараются осваивать все 100%. Георгий Мартынов также объяснил суть еще одного нововведения, по которому теперь увеличат необходимый процент освоения квот собственным флотом: «Возможность осваивать их арендованными судами дает определенные лазейки для предприятий, которые вообще не имеют флота, а долями квот грубо говоря торгуют. В рамках пресечения этой так называемой борьбы с рантье было сформировано предложение увеличить освоение квот собственным флотом до 70%».

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Как сообщало ИА REGNUM, принцип регулирования рыбохозяйственной отрасли страны пересмотрят. Теперь до 20% квот на вылов рыбы станут выделять на инвестиционные цели, а не менее 70% улова предприятиям нужно будет добывать собственными судами. В рамках реформы также предполагается обновить суда рыбопромыслового флота и развить судостроение, модернизировать инфраструктуру отрасли, сформировать рыбопромышленные кластеры и усовершенствовать способы транспортировки рыбной продукции. Правительство РФ уже назначило ответственных за исполнение поручений, ими займется рабочая группа, итоги ее деятельности подведут в начале 2016 года.

Напомним, рыбаки Камчатки просили «не приносить рыбохозяйство в жертву судостроению». По их мнению квоты под киль лишат ресурсов камчатские компании, которые эффективно занимаются добычей рыбы. Они обращались к представителям федеральной власти с просьбой не вносить в ФЗ «О рыболовстве» изменения, которые приведут к «утечке» судостроителям 20% квот на вылов рыбы.

«По сути, предлагается до 2043 года законсервировать все отраслевые диспропорции и проблемы. Ничего не даст это предложение и развитию отечественного судостроения, поскольку для того же минтая, который обеспечивает три пятых вылова на Дальнем Востоке, 20 процентов — это, если отбросить прибрежку, всего пять-шесть современных судов. Таким портфелем заказов не привлечешь к нам ведущих зарубежных игроков для постройки технически сложных судов гражданского назначения», — считает член консультативного совета по развитию рыбохозяйственного комплекса при вице-премьере — полпреде президента РФ в ДФО Олег Братухин.

«Да, для эффективного использования национальных биоресурсов, в данном случае — рыбы, нужен конкурентоспособный, эффективный и высокотехнологичный флот, но введение квот не поможет его усовершенствовать», — отметил эксперт.

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