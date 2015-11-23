Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2015, 20:50 — ИА Регнум. Одержавший победу на президентских выборах в Аргентине кандидат от оппозиции Маурисио Макри провел первую пресс-конференцию в новом качестве. На ней он сделал ряд важных заявлений. Маурисио Макри намерен добивать исключения Венесуэлы из состава МЕРКОСУР, если власти этой страны не освободят «политических заключенных», сообщает La Nacion. Таким образом, первые же шаги еще не вступившего в должность Президента Аргентины Маурисио Макри показывают, что с боливарианским вектором внешней политики, похоже, покончено.

Rod Waddington Аргентинское танго

Кроме этого, Маурисио Макри намерен совершить официальный визит в Бразилию, комментирует Infobae. Правда, не совсем понятна цель этого визита: едет ли новый Президент Аргентины в соседнюю страну, чтобы поддержать в борьбе против Дилмы Руссефф главного лидера оппозиции, главу бразильского парламента Эдуардо Кунья. Отметим, что Кунья придерживается похожих взглядов на боливарианскую ось, и является сторонником неолиберальной модели развития экономики, как и Маурисио Макри. Либо Макри намерен проявить солидарность с «локомотивом БРИКС» Дилмой Руссефф, над которой нависла угроза импичмента.

Первые шаги нового президента Аргентины вызвали удовлетворение у руководства стран, традиционно ориентированных на западный вектор внешней политики. Как сообщает ABC, президент Парагвая Орасио Картес заявил, что выбрав Маурисио Макри, аргентинцы «подтвердили свою приверженность демократии». Искреннее удовлетворение победой Маурисио Макри выразил и президент Мексики Энрике Ньето Пенья.

Впрочем, «наезд» Маурисио Макри на стратегического партнера России — Венесуэлу не смутил и главу Международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, неоднократно бывавшего с визитами в Аргентине в разных качествах. В том числе, и накануне выборов, в составе официальной делегации Совета Федерации РФ. Константин Косачев надеется на преемственность в отношениях с Аргентиной при новом президенте. А отказ встретиться с российской делегацией объяснил тем, что Маурисио Макри «не успевал приехать в Буэнос-Айрес».