Скопье, 23 ноября, 2015, 19:09 — ИА Регнум. Несколько молодых экономических мигрантов на греческо-македонской границе 23 ноября в присутствии репортёров зашили себе рты в знак протеста против отказа македонских пограничных властей пропустить их на территорию страны, передаёт БГНЕС.

bgnes.com Мигранты на греческо-македонской границе

На территории так называемой «ничьей земли» в настоящее время находятся более тысячи мигрантов — главным образом, граждане Ирана, Пакистана, Бангладеш, Марокко, Алжира, Туниса, Ливана, Конго, Сомали и других африканских государств.

С середины прошлой недели власти Македонии приняли решение не пропускать на свою территорию экономических мигрантов и беженцев из стран, где нет военных действий. Тем не менее, беженцы продолжают прибывать к границе республики в районе города Гевгелия. Мигранты неоднократно предпринимали попытки сломать заграждения и прорваться на территорию Македонии, но силам безопасности удавалось сдерживать напор.

Президент Македонии Георгий Иванов 23 ноября провёл переговоры с первым вице-президентом Еврокомиссии Францом Тиммермансом, в центре внимания которых были проблемы, стоящие перед Македонией в связи с наплывом мигрантов и текущая ситуация с безопасностью на европейском континенте.

Иванов подчеркнул, что с самого начала кризиса страна вынуждена опираться на свои собственные ресурсы, так как помощи со стороны Европейского союза недостаточно. По его словам, Македония «несёт на себе все последствия нефункционирования механизма Евросоюза и отсутствия регистрации в государстве-члене ЕС Греции», сообщает пресс-служба президента Македонии.

Ключом к исправлению ситуации, по мнению Иванова, может стать возвращение контроля на внешних границах ЕС, выработка единой стратегии Евросоюза и принятие согласованных международных действий по решению проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Георгий Иванов провёл заседание Совета национальной безопасности после терактов в Париже, по итогам которого армии было поручено начать подготовку к строительству в случае необходимости забора вдоль границы с Грецией. При этом было подчёркнуто, что возведение заграждений не означает закрытия границы, а имеет целью «упорядочение и ограничение потока мигрантов — в соответствии с тем количеством, которое будет принято в Европе, куда устремляются мигранты».

Согласно официальным данным, за период с начала кризиса через территорию Македонии прошло уже свыше 500 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Власти страны заявляют, что мигранты прибывают к греческо-македонской границе организованно на автобусах и поездах.