Москва, 23 ноября, 2015, 19:09 — ИА Регнум. Возможные таможенные сборы в электронной торговле должны быть доработаны с учетом текущей экономической ситуацией, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по транспорту Московского отделения Опоры России Игорь Ребельский, комментируя новость о возможном введении пошлины за покупки выше €22 в зарубежных интернет-магазинах.

Напомним, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит предложение ужесточить порядок интернет-закупок и ввести новую пошлину в размере €15 на посылки стоимостью от €22 и весом от 1 кг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компетентный источник. Так, будет рассмотрено два проекта. Согласно первому проекту, за посылки стоимостью от €22 до €150 предусмотрен сбор в €15, а за более дорогостоящую необходимо будет доплатить 30% от таможенной стоимости. Согласно второму проекту, с покупки до €150 и весом до 10 килограммов предусмотрен сбор в €10. За более дорогую посылку — также доплата 30%.

«Я думаю, что принятие законопроекта маловероятно. Это достаточно жесткая мера, и в текущей ситуации время не подходящее. Я думаю, что это уйдет на доработку. Будут смотреть альтернативу, чтобы это было интересно для иностранных компаний, который готовы заходить на наш рынок, и для коммерческих потребителей. Нужно найти золотую середину, которая бы всех устроила. В данном контексте это все-таки уйдет на доработку», — сообщил Ребельский.

Эксперт отметил, что данная мера может привезти к падению спроса на товары из-за рубежа из-за потери выгоды. «Поскольку, помимо того, что ты будешь вынужден заплатить некие таможенные платежи и пошлины, на тебя ложатся расходы, связанные с транспортировкой. В связи с этим, может быть огромное количество товаров, которые выгодней покупать у компаний в России», — пояснил он.

Ребельский также отметил, что, несмотря на текущую экономической ситуацию, объём интернет торговли все равно растет. «По прогнозам на 2015 год рост будет порядка 9−12%. Хотя в среднем обычно по прошлому году идет процентов на 20. Наверное, все смотрят на то, что бы как-то умерить аппетиты компаний, которые злоупотребляют на этом рынке в рамках привоза и перепродажи товара, плюс опять же это дополнительный приход денежных средств», — пояснил эксперт.