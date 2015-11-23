Бишкек, 23 ноября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. У Казахстана возникли проблемы с выделением денежных средств на финансирование процесса идентификации домашнего скота в Киргизии. Причиной послужило резкое падение курса казахской национальной валюты, произошедшее в последние несколько месяцев. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Киргизской Республики Жаныбек Керималиев сегодня, 23 ноября.

Валентин Серов. Волы, 1885

Чиновник отметил, что основная часть вышеупомянутого проекта уже профинансирована правительством России, а Казахстан должен был предоставить на эти и другие цели $100 млн (6 млрд 487 млн рублей), однако их киргизская сторона еще не получила.

Несмотря на имеющиеся сложности, которые в правительстве Киргизии считают сугубо временными, переноса сроков внедрения системы идентификации животных не предвидится. «Пока мы находимся на стадии переговоров, но, я думаю, этот вопрос решится, так как замминистра сейчас ведет переговоры. Мы начнем процесс идентификации крупного рогатого скота так же, как и планировали», — подчеркнул замминистра.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках присоединения Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе, правительствами России и Казахстана было принято решение оказать Киргизии финансовую и техническую помощь на сумму свыше $300 млн (19 млрд 566 млн рублей) для выполнения условий «дорожной карты» вхождения в ЕАЭС. Общий же объем выделяемой Россией помощи, призванной облегчить участие республики в интеграционных процессах, должен превысить $1,2 млрд (78 млрд 264 млн рублей). Часть из указанных средств планируется потратить на оснащение ветеринарных лабораторий и идентификацию домашнего скота.