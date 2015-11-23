Вильнюс, 23 ноября, 2015, 16:21 — ИА Регнум. В Литве будет учреждено совместное с Китаем предприятие, которое будет предоставлять все услуги по экспедированию и логистике. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы, это решение своими подписями сегодня, 23 ноября, в Пекине во время литовско-китайского бизнес-форума утвердили руководители АО Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») и китайской логистической компании China Merchants Logistics Holding. В церемонии подписания договора принял участие и находящийся с визитом в Китае премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс.

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Учреждаемое предприятие будет отвечать за экспедирование грузов между Литвой, Белоруссией и Китаем, а также предоставлять все логистические услуги. Первыми ее грузами, которые прибудут через Клайпедский порт, будут строительные материалы, необходимые создаваемому рядом с Минском промышленному парку Great Stone.

China Merchants Group, владеющая логистической компанией China Merchants Logistics Holding, инвестирует в этом парке, стоимость инвестиций достигает примерно 500 млн долларов.

По словам подписавшего договор генерального директора Lietuvos geležinkeliai Стасиса Дайлидки, сотрудничество с китайской логистической компанией не ограничится перевозом лишь строительных материалов: «Подписанный договор откроет больше возможностей не только компаниям, учреждающим совместное предприятие, но и бизнесу обоих государств». «Мы будем возить строительные материалы для строящегося индустриального парка, а когда он будет построен, у нас будут все возможности перевозить товары, необходимые для этого парка, и создавать общие проекты контейнерных поездов», — сказал Дайлидка.

Планируется, что совместное предприятие Литвы и Китая должно начать работать уже в первой половине 2016 года.

China Merchants Group — китайская государственная корпорация, действующая в секторах управления портами и терминалами, транспорта и логистики, банковского дела и финансов, управления недвижимостью. Она была основана в 1872 году. Основной офис группы находится в Гонконге. В 2014 году ее прибыль достигла рекордных высот — корпорация получила чистую прибыль в размере 3,9 млрд евро. Стоимость ее имущества достигает 745 млрд евро.

China Merchants Logistics Holding — компания, принадлежащая China Merchants Group, ответственная за экспедирование и логистику.