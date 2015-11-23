Москва, 23 ноября, 2015, 16:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборные команды Российской Федерации по шахматам с победой на командном чемпионате Европы в Исландии.

trud.ru Игра в шахматы

Как передает пресс-служба Кремля, в поздравительной телеграмме, в частности, говорится: «Искренне рад, что обе наши сборные — и мужская, и женская — достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях и своей уверенной победой продолжили легендарные традиции отечественной шахматной школы. В честной и напряжённой борьбе вы продемонстрировали отличную подготовку, мастерство и командную сплочённость, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта».

Напомним, российская мужская команда в составе Петра Свидлера, Александра Грищука, Евгения Томашевского, Яна Непомнящего и Дмитрия Яковенко набрала 15 очков, победив конкурентов на 2 очка. Женская команда — Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Анастасия Боднарук — 17 очков также обогнала на 2 очка ближайших конкурентов.