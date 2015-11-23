Москва, 23 ноября, 2015, 13:22 — ИА Регнум. 2 декабря в Москве откроется выставка «НЕреальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма». Выставка пройдёт в павильоне № 2 «Народное образование» на ВДНХ и представит вниманию посетителей коллекцию кукол и эскизов из знаменитых советских мультфильмов про Варежку, Винни-Пуха, Карлсона, Щелкунчика и многих других, а также макеты и зарисовки, использованные при постановке анимационных картин.

Цитата из м/ф «38 попугаев». Реж. Иван Уфимцев. 1970-е. СССР Мартышка и Удав

Как сообщили в пресс-службе Музея кино, экспозиция будет включать около 700 графических и объемных экспонатов. Некоторым куклам больше полувека, и большинство из них ранее никогда не экспонировались. Параллельно с экспозицией рядом в кинозале будут демонстрироваться мультфильмы и проходить творческие встречи с режиссерами и художниками анимационного кино.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM куратор экспозиции Павел Шведов рассказал, что в выставочном проекте использовано два фонда — уникальная кукольная коллекция «Союзмультфильма» и графический архив Музея кино. «От «Союзмультфильма» на выставку мы приглашаем примерно 250 кукол. Это будет огромный хоровод, демонстрирующий мастерство советских художников кукол. Там будет что разглядывать, говорит Шведов, и добавляет: — Кстати, многие из кукольных фильмов сегодня забыты, и мы напоминаем о тех героях, которые сохранились в архивах киностудии».

По словам Шведова, второй архив составляет графическая коллекция из более чем шестисот предметов: «Это уже графика — акварель, гуашь… Изображения Снежной королевы, Малыша и Карлсона, Золотой антилопы, эскизы Топтыжки, Конька-Горбунка. На самом деле здесь все фильмы, которые являются олицетворением советской мультипликационной школы».

Говоря об особенностях выставки, Павел Шведов заметил, что «она достаточно музейная. В экспозиции мало всем известных шедевров, ведь они есть в свободном доступе. Скорее всего, у многих в библиотеке дома и на компьютере есть эти фильмы. А нам было интересно показать мультфильм ещё до рождения: как художник начинает разрабатывать визуальный мир картины, ещё не зная, что она будет успешной, как рисует персонажа, ещё не будучи уверенным в том, как именно в конечном итоге он будет выглядеть».

Как сообщили в пресс-службе Музея кино, выставочный проект запланирован в честь грядущего юбилея киностудии «Союзмультфильм» — в 2016 году ей исполняется 80 лет. Главным мотивом выставки организаторы назвали стремление показать величие советской мультипликационной школы и напомнить о том, какой потрясающий мир создавался в стенах «Союзмультфильма».

Справка ИА REGNUM:

Киностудия «Союзмультфильм» была создана 10 июня 1936 года. Первые российские мультипликационные работы по стилю напоминали «диснеевские». Несмотря на заимствованную стилистику, с первых лет здесь стали появляться интересные в художественном отношении работы, такие как, например, фильмы Владимира Сутеева «Шумное плавание» и «Почему у носорога шкура в складках?». Уже в 1939−41-х годах создаются мультфильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа: «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Дядя Стёпа» и «Муха-Цокотуха» Владимира Сутеева и многие другие.

1970−80-е года стали временем расцвета киностудии, когда «Союзмультфильм» считался крупнейшей анимационной компанией в Европе. В начале 80-х годов картины производства «Союзмультфильм» завоёвывают более 150 призов и дипломов международных и отечественных фестивалей. Именно тогда группой мультипликаторов во главе с Анатолием Петровым был создан знаменитый мультипликационный сборник «Весёлая карусель», в дебютный выпуск которого вошли «Мозаика» и «Антошка» Леонида Носырева, «Рассеянный Джованни» Анатолия Петрова по сказке Джанни Родари и «Ну погоди!» Геннадия Сокольского — прототип любимого детского мультсериала.

В 90-е годы «Союзмультфильм» переживает творческий и производственный кризис. Дефицит мультипликаторов и работников цехов привёл к резкому падению объёмов выпускаемой продукции. С первых лет перестройки работу киностудии было решено реорганизовать, в результате чего долгое время «Союзмультфильм» переходил из одних рук в другие и даже побывал в руках криминалитета, когда в 1997 году Сергей Скулябин захватил киностудию силой.

В 2011 году Владимир Путин на встрече с режиссёрами-аниматорами принимает решение о передаче мультипликационных коллекций в ведение киностудии. На сегодняшний день Творческо-производственное объединение «Союзмультфильм» ведёт работу над новыми анимационными проектами.