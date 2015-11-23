Краснодар, 23 ноября, 2015, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ведется поиск злоумышленников, жестко избивших и ограбивших ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 23 ноября, чудовищное преступление было совершено в минувшую пятницу в Белореченске.

С.Низовая. Не смей. 1955

88-летний фронтовик Валентин Загорнян пострадал от рук двух неизвестных. Сейчас ветеран находится в реанимации районной больницы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам медиков, ветерану оказывается вся необходимая помощь. При необходимости высокотехнологичную помощь готовы оказать и специалисты краевых клиник.

Избитого мужчину в доме по улице днем 20 ноября обнаружила соцработник, она же и сообщила в полицию о случившемся. По словам родственников, у ветерана черепно-мозговая травма и сломана ключица, передает телеканал «Кубань 24». Грабители похитили у него 100 тыс. рублей.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. За информацию, которая поможет в поимке преступников, объявлено вознаграждение.

Добавим, что ситуацию взял на личный контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал произошедшее настоящим зверством и призвал правоохранительные органы приложить максимум усилий для расследования преступления.

«Это дело чести для правоохранительных органов найти виновных и наказать их по всей строгости закона. Поднята рука на самое святое, на наших ветеранов», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Добавим, что престарелые люди нередко оказываются жертвами преступников. Весной текущего года суд вынес обвинительный приговор 34-летнему Василию Царикову. Он был признан виновным в убийстве 79-летнего пенсионера и краже его имущества. Ближайшие 10 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. А в летом прошлого года от рук преступника погиб ветеран Великой Отечественной войны — 87-летнего житель поселка Большевик. Тело мужчины с резаной раной шеи в его собственном доме обнаружила соседка. Как выяснило следствие, что жизни пенсионера лишил мужчина, которому ветеран отказался дать деньги в долг.