Вашингтон, 23 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. Среди компаний нефтегазового сектора может прокатиться волна банкротств из-за низких цен на нефть, пишет CNBC со ссылкой на прогноз рейтингового агентства Moody's.

rus-img2.com Нефтяная вышка

По данным аналитиков, энергетический сектор остается наиболее проблемным. В 2015 году на него пришлась почти четверть из 79 дефолтов. Это связано с долговой нагрузкой компаний, которую они приобрели в годы «сланцевой революции».

В настоящее время объем заимствований нефтяных компаний продолжает расти: если в начале года объем заимствований находился примерно на отметке $100 млрд, то сейчас — в диапазоне $250−300 млрд. Занимают в основном у американских банков.

По мнению банкиров, в последнее время активно сокращающих лимиты на кредитование и ужесточающих требования, существенную долю этих долгов придется списывать.